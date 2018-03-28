В Сети появилось официальное видео нового купе Mercedes-AMG C63 S‍

На автосалон в Нью-Йорк компания Mercedes-AMG привезла обновленное «заряженное» семейство C-Class.

На автосалоне показали седан, универсал, кабриолет и купе. Все модели по прежнему оснащаются 4,0-литровым V8, но его отдача теперь составляет 475 л.с., а для модификаций с приставкой S отдача мотора будет увеличена до 510 л.с.

Также для обновленных Mercedes-AMG C-Class теперь предусмотрена 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая пришла на смену семиступенчатой трансмиссии.

Обновленное семейство получило новые режимы езды, которые в каждом случае перенастраивают работу мотора, коробки и подвески. Также автомобили получили адаптивную подвеску и электронную блокировку заднего дифференциала.

Внешних изменений в «заряженом» C-Class не очень много Так, в экстерьере появились новые патрубки выхлопной системы и иной задний дифузор.

Также в качестве опции теперь предлагается новый аэродинамический обвес, состоящий из боковых юбок, нового переднего сплитера и заднего спойлера.

В салоне обновленной серии появилась новая мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и 12-дюймовая цифровая панель приборов.



