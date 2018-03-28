MINI подготовила гибридный Countryman к дальним путешествиям

Гибридный кроссовер отправится в путешествие по двум американским континентам и в общей сложности он проедет почти 30 тысяч километров.

В Нью-Йорке компания MINI показала гибридный кроссовер Countryman, который назвали Panamericana и в нем установлено дополнительное оборудование для длительных путешествий, тогда как технически британский кроссовер не изменился.

Как заявил автопроизводитель, это экспериментальная модель, которая сразу после выставки отправится на остров Огненная Земля и оттуда он своим ходом поедет до Аляски. Протяженность этого пути около 30 000 км.

В кроссовере для такого путешествия установили багажник на крышу и дополнительные фары. Под капотом гибридного кроссовера Countryman Panamericana расположен 1,5-литровый турбомотор и электрический двигатель. Суммарно силовая установка кроссовера выдает 224 л.с. На одной электрической тяге автомобиль может проехать до 40 км.