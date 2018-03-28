Седан BMW M3 в 2019 году оснастят 500-сильным мотором

Уже в 2019 году будет представлен седан BMW M3 с 500-сильным мотором, а сейчас эту модель тестируют на Нюрбургринге.

В распоряжении зарубежных профилирующих сайтов оказались снимки нового поколения BMW M3. По предварительным данным, «заряженный» седан представят в 2019 году на автосалоне во Франкфурте, а в продажу новинка поступит в 2020 году.

Точных данных про новый M3 пока нет, но уже сообщается что автомобиль укомплектуют 500-сильным мотором и автоматической трансмиссией.

Платформой для седана станет «тележка» CLAR. Ожидается, что в новом BMW M3 будет много углепластика, из которого также сделают аэродинамический обвес и капот.

На данный момент самый мощный M3 продается под индексом CS. Его подкапотное пространство занимает 460-сильный ДВС и семиступенчатый «робот».