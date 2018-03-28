Кроссовер Honda WR-V поставил новый рекорд продаж

Небольших размеров кроссовер Honda WR-V, который создавали на платформе от Honda Jazz, ставит новые рекорды продаж. На индийском рынке кроссовер практически сразу же стал популярен и получил звание бестселлера марки.

Согласно последним данным объёмы продаж автомобиля уже превысили 50 тысяч единиц, что и становится новым рекордом.

Honda WR-V поступил в продажу в прошлом году в Индии по цене от 775 тысяч рупий или 681 тыс. рублей. На индийском рынке автомобиль предлагается в четырех доступных комплектациях с двумя силовыми агрегатами.

Первый двигатель 1,5-литровый 100-сильный, а второй 1,2-литровый мощностью 88 лошадиных сил. В качестве трансмиссии доступна шестискоростная механика или вариатор. Система привода только на переднюю ось.