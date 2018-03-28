Плюсы и минусы покупки машины за границей

Наверное, многие задавались вопросом о том, насколько выгоднее и практичнее приобретать машину заграницей. Ведь пока транспортное средство «доедет» до нашей страны, с ним может произойти что угодно.

Как приобрести машину заграницей?

Итак, если вы решили самостоятельно купить машину в Литве, Чехии, Германии или любой другой стране, то к этому необходимо подготовиться. Конечно же, в первую очередь вам надо будет добраться до пункта назначения. А это требует подготовки. Например, оформление и получение загранпаспорта и визы.

Также понадобится жилье, которое надо арендовать на пару дней. Ведь вы не сможете выбрать автомобиль за несколько часов, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы у вас было место, в которое вы могли бы прийти.

Заграницей сейчас есть множество автодилеров и автохаусов, в которых вам могут предложить различные машины. Конечно же, выбирать надо очень внимательно, потому что и там могут быть недобросовестные люди, которые скроют от вас поломки машины.

После того, как вы уже выбрали автомобиль, необходимо провести ТО и подготовить ее к поездке. Также вы обязательно должны получат на руки следующие документы:

техпаспорт;

гарантийный талон для новых машин;

документы для подтверждения купли-продажи;

экологический аттестат, если он есть в стране.

Помните о том, что все документы необходимо подписывать только под четким руководством нотариуса. Не экономьте средства и обязательно обратитесь к данному специалисту. Если хозяин автомобиля не снял его с учета, то вы должны сделать это сами. Заграницей на это уходит очень мало времени.

Перевозка автомобиля

Очень важным является внесение налога на таможню. Об этом надо позаботиться заранее. Во время внесения денежных средств необходимо обязательно указать данные, в которых будут отображаться такие показатели, как:

способ перевоза машины через границу;

приблизительный день, когда вы вернетесь в свою страну;

стоимость, мощность и возраст машины.

Если вы все сделаете правильно, то проблем с перевозкой транспортного средства у вас не будет. Помните о том, что во время пересечения границы вам должны выдать специальную декларацию. После того, как вы вернетесь домой, вам будет необходимо закончить оформление автомобиля.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что купить машину заграницей несложно, если правильно подойти к этому вопросу. Поэтому, не стоит бояться делать это, ведь благодаря такой покупке вы сможете быть уверены в качестве своего «железного коня»!