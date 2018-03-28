В Тюмени жесткое ДТП у светофора — пассажиры чудом остались целы

Дорожно-транспортный инцидент с участием Lada Kalina и Renault произошел 27 марта на пересечении улиц Республики и Профсоюзной.

Накануне днем в Тюмени произошло жесткое ДТП у светофора — пассажиры чудом остались целы. Там столкнулись Lada Kalina и Renault, в результате чего медицинская помощь понадобилась одному человеку.

Полиция предварительно выяснила, что водитель отечественного автомобиля проехал на «красный» и спровоцировал ДТП с иномаркой. В результате соударения одна машина влетела в столб. Пострадал водитель Renault 1985 года рождения, ему была оказана медицинская помощь.

Пешеходы на светофоре чудом остались живы.