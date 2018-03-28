Об этом свидетельствуют отчётные данные аналитического агентства Автостат. По данным аналитиков, российский рынок автомобилей LCV с пробегом сократился на 3% по итогам продаж в за первые два месяца этого года.

За отчётный период на вторичном рынке было реализовано 53,4 тысяч легких коммерческих автомобилей. Более 40% рынка заняли автомобили марки GAZ. Этих LCV было реализовано в количестве 22,2 тыс. единиц, что хуже на четыре процента.

На втором месте по продажам с результатом 5,1 тыс. авто располагаются машины УАЗа. Объём реализованных единиц УАЗов оказался выше на 2% в сравнении с январем-февралем 2016 года.

Третьими самым продаваемыми LCV в России на вторичном рынке стали модели Volkswagen, которые были проданы в количестве 3,4 тыс. штук, что на три процента больше.

Четвертое и пятое место оказалось за Toyota (3,1 тыс. ед.; -10%) и Ford (2,7 тыс. ед.; -3%). Среди моделей чаще всего продавались GAZ 3302, GAZ 3221 и GAZ 2705.