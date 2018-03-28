Страшное ДТП в Ульяновске — на «взлетке» шлагбаум пронзил легковушку

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 27 на 28 марта на взлетной полосе в Заволжском районе Ульяновска.

Страшное ДТП произошло в Ульяновске минувшей ночью — на «взлетке» шлагбаум пронзил легковушку. Фото с места аварии появились в соцсетях.

Как сообщают очевидцы аварии, «Лада» получила серьезные механические повреждения. Водитель только чудом не пострадал.

Пика шлагбаума буквально прошла через легковушку со стороны задних сидений.