Сегодняшней ночью в Ярославле произошла серьезная авария с пострадавшими.

Двое пострадали в Ярославле в жестком ДТП фуры и легковушки, которое было зафиксировано сегодняшней ночью на улице Гагарина.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ДТП произошло в районе дома №15 . Там столкнулись «Рено Магнум» и «Дэу Нексия». Для ликвидации последствий аварии прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №3, пожарно-спасательного подразделения, ГИБДД и бригада скорой помощи.

Два человека пострадали в аварии — это водитель и пассажир автомобиля «Дэу».

Причины ДТП выясняют сотрудники полиции.