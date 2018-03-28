Сегодняшней ночью в Ярославле произошла серьезная авария с пострадавшими.
Двое пострадали в Ярославле в жестком ДТП фуры и легковушки
28.03.2018 11:46
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Двое пострадали в Ярославле в жестком ДТП фуры и легковушки, которое было зафиксировано сегодняшней ночью на улице Гагарина.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ДТП произошло в районе дома №15 . Там столкнулись «Рено Магнум» и «Дэу Нексия». Для ликвидации последствий аварии прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №3, пожарно-спасательного подразделения, ГИБДД и бригада скорой помощи.
Два человека пострадали в аварии — это водитель и пассажир автомобиля «Дэу».
Причины ДТП выясняют сотрудники полиции.
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