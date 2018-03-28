Новая версия внедорожника Infiniti QX80‍ появится на рынке России

Представленный в прошлом году в Дубае премиальный внедорожник Infiniti QX80 доберется до России, об этом объявил российский офис японской марки.

Рестайлинговая версия Infiniti QX80 уже доступна на рынке США и в мае она станет доступна для россиян. Модель получила ряд внешних изменений и новые опции.

Для QX80 изменили оптику, капот, бампера и задние фонари. В салоне появились новые отделочные материалы и современная мультимедийная система.

Также в качестве опции для внедорожника стали доступны планшеты для задних пассажиров, которые встроили в подголовники передних кресел.

Предположительно в РФ обновленный Infiniti QX80 будет предлагаться только в полноприводной версии.

Моторы для японского большого внедорожника остались без изменений. В нашей стране текущая версия модели доступна только с 5,6-литровым мотором мощностью 405 лошадиных сил. Ему пару составляет семиступенчатая автоматическая трансмиссия. Цены и комплектации на рестайлинговый Infiniti QX80 будут объявлены позже.