Представленный в прошлом году в Дубае премиальный внедорожник Infiniti QX80 доберется до России, об этом объявил российский офис японской марки.
Новая версия внедорожника Infiniti QX80 появится на рынке России
Рестайлинговая версия Infiniti QX80 уже доступна на рынке США и в мае она станет доступна для россиян. Модель получила ряд внешних изменений и новые опции.
Для QX80 изменили оптику, капот, бампера и задние фонари. В салоне появились новые отделочные материалы и современная мультимедийная система.
Также в качестве опции для внедорожника стали доступны планшеты для задних пассажиров, которые встроили в подголовники передних кресел.
Предположительно в РФ обновленный Infiniti QX80 будет предлагаться только в полноприводной версии.
Моторы для японского большого внедорожника остались без изменений. В нашей стране текущая версия модели доступна только с 5,6-литровым мотором мощностью 405 лошадиных сил. Ему пару составляет семиступенчатая автоматическая трансмиссия. Цены и комплектации на рестайлинговый Infiniti QX80 будут объявлены позже.