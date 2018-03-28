Toyota рассекретила новое поколение кроссовера Toyota RAV4

В рамках начавшего сегодня работу автосалона в Нью-Йорке, компания Toyota провела официальную презентацию нового поколения кроссовера Toyota RAV4. Накануне премьерного показа компания опубликовала видеоролик с анонсом дебюта.

Сегодня 28 марта новый Toyota RAV4 был представлен общественности. Как и сообщалось ранее дизайн автомобиля выполнен в стилистике прошлогоднего концепта FT-AC, а в его основе расположилась платформа TNGA (Toyota New Global Architecture).

Шасси модели в сравнении с предшественником изменилось и теперь сзади она получила многорычажную подвеску, а спереди появились стойки McPherson. Что касается габаритов кроссовера новой генерации, то теперь размер колесной базы стал больше и составляет 2 690 мм, а ширина увеличилась до 1 854 мм, а длина и высота стали меньше.

Колея Toyota RAV4 стала шире, а дорожный просвет стал больше на 13 мм. Линейка двигателей представлена почти всеми теми моторами, что доступны и для последнего Camry.

Для американского рынка будет доступен атмосферный 2,5-литровый двигатель Dynamic Force, а также гибридной силовой установкой, в составе которой будет вышеуказанный мотор.

Мощность двигателя составляет 206 лошадиных сил, а в паре с ним будет работать восьмискоростной автомат, тогда как для гибрида предложат вариатор.

В базовом исполнении для RAV4 будет доступен передний привод, но опционально можно заказать полноприводную систему с муфтой подключения задней оси. Для более дорогих комплектаций будет предложена новая трансмиссия Dynamic Torque Vectoring AWD.

В салоне автомобиля появился более крупный дисплей в комбинации приборов, а также 7 или 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы Entune 3.0.

В списке оснащенности будет фирменный комплекс Toyota Safety Sense 2.0, камера заднего вида, электрический ручной тормоз, система слежения за разметкой и распознавания пешеходов и др.

Для рынка США кроссовер нового поколения станет доступен уже в декабре, а гибридный вариант поступит в продажу в 2019 году.

Что касается российского рынка, то у нас автомобиль новой генерации появится ориентировочно до конца следующего года.