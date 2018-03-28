ВПК России предложила ПАО «АвтоВАЗ» электромобиль

На собрании обсудили тему выпуска автомобилей для людей с ограниченными возможностями, также подняли вопрос о возможности выпуска электрического сити-кара Zetta на заводе «АвтоВАЗа». Электрокар Zetta пока является прототипом. Его разработали в РФ и уже известны некоторые его технические характеристики.

В Zetta установлены четыре электромотора мощностью 18 кВт и 200 Нм крутящего момента, таким образом суммарная мощность компактного автомобиля составляет 72 кВт (98 л.с.). Емкость аккумулятора 10 кВт*ч, а этого хватит на 200 км пробега. Других данных про Zetta пока нет.