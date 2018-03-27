Компания Waymo будет использовать беспилотные Jaguar I-Pace

Компания Jaguar Land Rover и разработчик беспилотной системы Waymo решили совместно вести разработку высокоперспективной беспилотной системы.

Для этого британский автопроизводитель выделит электрические кроссоверы Jaguar I-Pace. После тестов электркроссовер станет доступен для краткосрочной аренды.

В целом Waymo намерена вывести на дороги 20 тысяч беспилотников, которые смогут совершать до 1 млн поездок в сутки.

Сейчас в Waymo есть беспилотные прототипы на базе Chrysler Pacifica. В будущем беспилотники Waymo будут доступны для клиентов через мобильное приложение и на перовом этапе они появятся на дорогах Аризоны.