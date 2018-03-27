На базе первого электрического кроссовера Jaguar I-Pace компания Waymo создаст тестовый прототип с автопилотом.
Компания Waymo будет использовать беспилотные Jaguar I-Pace
27.03.2018 20:06
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Компания Jaguar Land Rover и разработчик беспилотной системы Waymo решили совместно вести разработку высокоперспективной беспилотной системы.
Для этого британский автопроизводитель выделит электрические кроссоверы Jaguar I-Pace. После тестов электркроссовер станет доступен для краткосрочной аренды.
В целом Waymo намерена вывести на дороги 20 тысяч беспилотников, которые смогут совершать до 1 млн поездок в сутки.
Сейчас в Waymo есть беспилотные прототипы на базе Chrysler Pacifica. В будущем беспилотники Waymo будут доступны для клиентов через мобильное приложение и на перовом этапе они появятся на дорогах Аризоны.
Jaguar представила первый электрический кроссовер Jaguar I-Pace
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