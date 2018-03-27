Компания «АвтоВАЗ» начинает экспорт универсала LADA Vesta в Европу

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что в Европе уже марте-апреле начнет поставки универсалов LADA Vesta в Европу. На европейский рынок поступит как обычная версия универсала, так и кросс-вариант.

В компании уверены, что с выходом универсалов в Европу, они будут пользоваться успехом, ведь такие автомобили востребованы на этом рынке.

Одни эксперты считают, что на европейском рынке с выходом универсалов начнется конкуренция с автомобилями Dacia, а другие эксперты уверены, что у АвтоВАЗа есть колоссальный потенциал.

Ранее стало известно, что для немецкого рынка «АвтоВАЗ» предложит новые Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross с единственным двигателем. Им окажется двигатель ВАЗ-21129 с рабочим объёмом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил при 148 Нм крутящего момента.

В списке оснащенности универсала и его кросс-версии будут присутствовать такие опции как датчики дождя и света, климат-контроль, а также информационно-развлекательная система с навигацией и другое. Во время презентации журналисты отметили хороший багажник новинок и то, как он был продуман.

При этом не очень отнеслись к ценнику универсалов, ведь стоимость моделей стартует от 15 000 евро или 1 041 000 рублей. Такой ценник почитали высоким, ведь за такие деньги в Германии можно приобрести топовое исполнение Dacia Logan MCV Stepway Celebration, который считается прямым конкурентом новым Lada Vesta SW в Германии.

Предварительная стоимость обычного универсала в Германии составит 15 000 евро минимум, а кросс-версия получит ценник 17 000 евро.