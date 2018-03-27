Пресс-служба АвтоВАЗа сообщает, что фургон LADA Largus можно приобрести в лизинг на выгодных условиях.
Фургон LADA Largus предлагают в лизинг на выгодных условиях
27.03.2018 19:36
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Новые выгодные условия лизинга предоставляет «Сбербанк Лизинг».
В частности, в сообщении компании говорится, что фургон можно оформить в лизинг при авансовом платеже в 20%, а срок лизинга составляет один год причем с использованием 12,5% субсидии от Минпромторга России.
Иными словами юридические и физические лица смогут приобрести Лада Ларгус почти без переплат.
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