Фургон LADA Largus предлагают в лизинг на выгодных условиях

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщает, что фургон LADA Largus можно приобрести в лизинг на выгодных условиях.

Новые выгодные условия лизинга предоставляет «Сбербанк Лизинг».

В частности, в сообщении компании говорится, что фургон можно оформить в лизинг при авансовом платеже в 20%, а срок лизинга составляет один год причем с использованием 12,5% субсидии от Минпромторга России.

Иными словами юридические и физические лица смогут приобрести Лада Ларгус почти без переплат.