Уже 28 марта мы узнаем как будет выглядеть новое поколение популярного во всем мире кроссовера Toyota RAV4. Презентация новинки состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке, который для журналистов начнет работать с 28 марта.
Компания Toyota показала новый Toyota RAV4 на видео
28.03.2018 02:45
86 0
Уже сейчас можно получить некоторое представление о новой генерации Toyota RAV4. Японский автопроизводитель показал тизер кроссовера, в котором видна часть радиаторной решетки и оптика.
По всей видимости модель получит кардинальные изменения. В основе RAV4 ляжет платформе TNGA, которая также лежит в основе нового седана Camry. Напомним, что новая Camry уже скоро появится и на российском рынке.
Эксперты полагают, что за счет TNGA в RAV4 появятся турбированные моторы, а также новая гибридная силовая установка.
Более подробно о самом популярном кроссовере в мире мы узнаем на презентации, которая должна состоятся 28 марта ближе к вечеру.
Комментарииcomments powered by HyperComments