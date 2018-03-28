Компания Toyota показала новый Toyota RAV4 на видео‍

Уже 28 марта мы узнаем как будет выглядеть новое поколение популярного во всем мире кроссовера Toyota RAV4. Презентация новинки состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке, который для журналистов начнет работать с 28 марта.

Уже сейчас можно получить некоторое представление о новой генерации Toyota RAV4. Японский автопроизводитель показал тизер кроссовера, в котором видна часть радиаторной решетки и оптика.

По всей видимости модель получит кардинальные изменения. В основе RAV4 ляжет платформе TNGA, которая также лежит в основе нового седана Camry. Напомним, что новая Camry уже скоро появится и на российском рынке.



Эксперты полагают, что за счет TNGA в RAV4 появятся турбированные моторы, а также новая гибридная силовая установка.

Более подробно о самом популярном кроссовере в мире мы узнаем на презентации, которая должна состоятся 28 марта ближе к вечеру.