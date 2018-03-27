Кроссовер Bentley Bentayga пойдет на рекорд Пайкс-Пика‍

Подразделение Bentley Motorsport подготовило роскошный кроссовер Bentley Bentayga к соревнованиям «Пайкс Пик». Эти гонки считаются одними из самых сложных, ведь в них на 20-километровом участке трассы 156 поворотов.

Пайкс Пик проводится ежегодно и в нем принимает участие большинство автопроизводителей. Так компания Volkswagen в 2018 году на заезд привезет специально созданный гоночный электрокар I.D. R Pikes Peak, за руль которого сядет гонщик Роман Дюма, который ранее становился победителем гонок «24 часов Ле-Мана».

За рулем специального кроссовера Bentayga будет Рис Миллен. Премиальный британский кроссовер будет с минимальными изменениями.

В нем появится каркас безопасности, гоночные ремни и встроенная система пожаротушения. Мотор кроссовера останется без изменений.

Напомним, самый мощный Bentley Bentayga оснащается W12 608-сильным ДВС. С таким мотором автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды.