Skoda назвала дату премьеры нового кроссовера Skoda Vision X

Представители чешской компании рассказали о сроках появления нового серийного компактного кроссовера, концепт которого под названием Skoda Vision X был представлен ранее.

Как стало известно, товарный вариант новинки от Skoda будет представлен в рамках Женевского автосалона, который состоится в марте следующего года.

В модельном ряду новая модель расположится на ступень ниже кроссовера Karoq. В основе нового кроссовера расположится платформа MQB от Volkswagen.

О том, какое название получит товарная версия пока неизвестно. При этом уже известно, что новинка будет оборудована гибридной силовой установкой, в составе которой будет полуторалитровый двигатель мощностью 130 л.с. при 250 Нм крутящего момента.

Пару двигателю составит электромотор, который будет работать в качестве стартер-генератора. Этот электромотор расположится на передней оси, а на задней будет 27-сильный электродвигатель. Как ранее сообщалось, с такой силовой установкой кроссовер сможет разгонятся до первой сотни за 9,3 секунды.