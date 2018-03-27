Дорожная авария с участием двух иномарок произошла накануне вечером на улице Рыбаковской в Оренбурге.

Два человека пострадали в жестком ДТП Chevrolet и Renault в Оренбурге, которое произошло вечером в минувший понедельник, 26 марта. Как выяснили сотрудники ГИБДД, на регулируемом перекрёстке проспекта Победы и улицы Рыбаковской в Оренбурге автомобилист на Chevrolet поворачивал налево и не пропустил Renault, двигавшийся прямо. Автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадали водитель Chevrolet и пассажир автомобиля Renault. Мужчины получили травмы и обратились в больницу. Им было назначено амбулаторное лечение.

Полиция ведет проверку по факту ДТП и выясняет обстоятельства произошедшего.