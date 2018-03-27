Недавно китайский автопроизводитель опубликовал официальные изображения внешности обновленного Emgrand GS, а сегодня появились и первые изображения интерьера модели, которая будет дебютировать на автосалоне в Пекине.
Geely показала интерьер нового кроссовера Geely Emgrand GS
27.03.2018 16:47
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Благодаря этим изображениям стало известно, что Emgrand GS получит оформление салона в стилистике Geely Boyue.
Появится многофункциональный руль, иная центральная консоль и приборная панель, которые будут похожи на те, которые использовались в Geely Boyue.
Во внешности также произошли изменения по стандартной схеме: бамперы, решетка радиатора, оптика. Помимо этого стало известно, что модель получит спортивную версию Geely Emgrand GS Sport.
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