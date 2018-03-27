Geely показала интерьер нового кроссовера Geely Emgrand GS‍

Недавно китайский автопроизводитель опубликовал официальные изображения внешности обновленного Emgrand GS, а сегодня появились и первые изображения интерьера модели, которая будет дебютировать на автосалоне в Пекине.

Благодаря этим изображениям стало известно, что Emgrand GS получит оформление салона в стилистике Geely Boyue.

Появится многофункциональный руль, иная центральная консоль и приборная панель, которые будут похожи на те, которые использовались в Geely Boyue.

Во внешности также произошли изменения по стандартной схеме: бамперы, решетка радиатора, оптика. Помимо этого стало известно, что модель получит спортивную версию Geely Emgrand GS Sport.