Zotye обновила кроссовер с дизайном от Volkswagen Tiguan

Китайская марка рассекретила обновлённую версию своего кроссовера Х5, который предлагается на рынке Китая под брендом Domy и с названием Damai.

Модель имеет сходство во внешности с кроссовером Volkswagen Tiguan первой генерации, впрочем и в целом Zotye славится клонами автомобилей мировых автопроизводителей.

Обновлённый Domy X5 поступит в продажу в апреле в новой спецверсии. В особой версии будут обновления, которые в дальнейшем станут доступны и для стандартного Zotye Domy X5.

Отличием особой версии становится новая решетка радиатора, обновленные бамперы, а в салоне будет новая приборная панель и информационно-развлекательная система с восьмидюймовым экраном и голосовым управлением. В списке оборудования появится панорамная крыша.

Линейка двигателей представлена 1,5-литровым 150-сильным двигателем и 1,6-литровым агрегатом мощностью 116 лошадиных сил. Стоимость новинки пока не называют, но обычный Zotye Domy X5 стоит от 69 900 юаней или 634 000 рублей.