«АвтоВАЗ» отказался от выпуска роскошного седана LADA Vesta Signature‍

Как выяснилось, руководство компании закрыло проект Lada Vesta Signature, а значит в дальнейшем больше не появится новых экземпляров удлинённой модели.

Как пишет drom.ru со ссылкой на собственные источники, АвтоВАЗ отказался от удлиненной версии Lada Vesta Signature и не планирует их создавать.

По данным портала, причиной являет экономическая нецелесообразность, ведь такая версия Весты становится очень дорогой, а спрос на такой вариант практически нет из-за чего массовое производство будет совсем невыгодным.

Напомним, что дебют Lada Vesta Signature состоялся в 2015 году. От обычного седана роскошный автомобиль отличается увеличенной на 250 мм длиной, за счет чего было увеличено пространство для ног пассажиров.

Сейчас известно всего о четырех экземплярах Lada Vesta Signature, выпущенных АвтоВАЗом.

Источник: Gazetadaily.ru.