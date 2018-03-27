В салоне Rolls-Royce Wraith появились «падающие звезды» и стальная ткань

С таким опциями купе будет выпущено ограниченным тиражом. Как сообщили в компании купе Wraith с названием Luminary Collection выпустят в количестве 55 экземпляров.

В салоне каждого их экземпляров будет потолок с имитацией «падающих звезд», деревянные панели, которые будут светится, а также в интерьере будут детали салона, выполненные из ткани, в составе которой стальные нити.

Создало такую версию автомобиля подразделение Rolls-Royce Bespoke. В потолке автомобиля присутствует 1340 оптоволоконных световодов, которые имитируют вспышку восьми метеоров.

Под капотом Rolls-Royce Wraith установлен 6,6-литровый 12-цилиндровый двигатель, мощность которого составляет 632 л.с. при 870 Нм крутящего момента.

Пару двигателю составляет восьмискоростной автомат. Разгон купе до первой сотни осуществляется за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.