Alibaba начала продавать модели Ford через вендинговый аппарат

Самый первый вендинговый аппарат, к котором можно приобрести машину с пробегом, был открыт еще три года назад в США. Теперь Alibaba начала продавать автомобили, только новые и компании Ford через вендинговый аппарат.

Открылся такой автомат на территории Китая, а сам проект был инициирован дочерней компанией Alibaba Group — Tmall.

Покупателям предлагают с помощью мобильного приложения выбрать автомобиль любой модели Ford и нажать кнопку купить.

Пока для покупки предлагаются только автомобили американской компании, а вот когда предложат модели других марок пока не сообщается.

После нажатия кнопки «купить» автомобиль на лифте многоуровнего гаража спустится вниз и клиент сможет его забрать.

Предлагается для начала внести 10% от стоимости машины, а в дальнейшем вносить ежемесячные платежи через систему Alipay. При желании клиент может взять машину на трехдневный тест-драйв.