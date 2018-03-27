Ford назвала российские цены на обновленный Ford Explorer

Как известно рестайлинговый Ford Explorer был представлен для американского рынка весной прошлого года, а вот российская версия получила обновления только сейчас.

Во внешности флагманской модели произошли те же изменения, что и у американской версии. В частности, обновились противотуманные фары, появилась новая решетка радиатора, а также хромированные вставки на бамперах. В салоне автомобиля улучшилась шумоизоляция, а рядом с зеркалом появился дополнительный USB-разъем.

Моторная гамма осталась прежней и представлена шестицилиндровым 3,5-литровым двигателем, мощность которого составляет 249 л.с. Среди трансмиссий предложат шестискоростной автомат и систему полного привода.

В линейке комплектаций произошли изменения и теперь у внедорожника нет топовой версии Sport с V6 3.5 EcoBoost.

Предполагается, что такой вариант могут предложить позднее. Также стоит отметить и изменение цены на Ford Explorer после обновления.

Теперь внедорожник в базовом исполнении предлагается за 2 699 000 рублей, что на 150 тысяч меньше, чем у предшественника. В базе у модели предлагают колесные диски размером 18 дюймов, обогрев лобового стекла и передних сидений, климат-контроль на три зоны, систему Эра Глонасс, светодиодную оптику, камеру заднего вида, круиз-контроль, а также информационно-развлекательную систему Sync 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном.

Комплектацию Limited оценили в 2 942 000 рублей, а вариант Explorer Limited Plus получил ценник 3 142 000 рублей, что на 147 тысяч рублей дешевле.