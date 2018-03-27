Представлен второй официальный тизер Subaru Forester 2019‍

Накануне премьеры нового Subaru Forester 2019‍ модельного года, которая состоится 28 марта в Нью-Йорке, производитель опубликовал еще один официальный тизер модели.

Между тем внешность автомобиля была рассекречена, ведь накануне появились изображениях, которые оказались в распоряжении зарубежных автомобильных изданий.

Хотя есть предположение, что это не официальные изображения, а всего лишь рендеры, ведь на втором тизере представлены иные задние фонари.

Первый тизер кроссовера был опубликован две недели назад. Как сообщалось ранее, в основе автомобиля располагается модульная платформа SGP (Subaru Global Platform).

Моторная гамма модели будет представлена новыми турбированными моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра. Ожидается появление и гибридной версии.