Накануне премьеры нового Subaru Forester 2019 модельного года, которая состоится 28 марта в Нью-Йорке, производитель опубликовал еще один официальный тизер модели.
Представлен второй официальный тизер Subaru Forester 2019
27.03.2018 11:01
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Между тем внешность автомобиля была рассекречена, ведь накануне появились изображениях, которые оказались в распоряжении зарубежных автомобильных изданий.
Хотя есть предположение, что это не официальные изображения, а всего лишь рендеры, ведь на втором тизере представлены иные задние фонари.
Первый тизер кроссовера был опубликован две недели назад. Как сообщалось ранее, в основе автомобиля располагается модульная платформа SGP (Subaru Global Platform).
Моторная гамма модели будет представлена новыми турбированными моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра. Ожидается появление и гибридной версии.
Новое поколение Subaru Forester 2019 рассекретили на официальных фото
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