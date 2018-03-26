Автокатастрофа со смертельным исходом произошла утром 26 марта в Новосибирской области.
Смертельное лобовое ДТП с КамАЗом в Новосибирской области, погибла женщина
26.03.2018 23:55
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Смертельное лобовое ДТП с КамАЗом произошло сегодня утром в Новосибирской области. При столкновении Киа и КамАЗа погибла женщина.
По данным ГИБДД, автокатастрофа произошла в 9:55 на 73-м километре автодороги К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар недалеко от села Верх-Ирмень. Там автоледи на автомобиле KIA Rio ехала в сторону Новосибирска и на 73-м километре трассы столкнулась с грузовым автомобилем «КАМАЗ», который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали 35-летняя водитель и 13-летняя пассажирка легкового автомобиля.
Идет проверка обстоятельств ДТП.
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