Смертельное лобовое ДТП с КамАЗом в Новосибирской области‍, погибла женщина

Смертельное лобовое ДТП с КамАЗом произошло сегодня утром в Новосибирской области. При столкновении Киа и КамАЗа погибла женщина.

По данным ГИБДД, автокатастрофа произошла в 9:55 на 73-м километре автодороги К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар недалеко от села Верх-Ирмень. Там автоледи на автомобиле KIA Rio ехала в сторону Новосибирска и на 73-м километре трассы столкнулась с грузовым автомобилем «КАМАЗ», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали 35-летняя водитель и 13-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Идет проверка обстоятельств ДТП.