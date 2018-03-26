Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девочка, произошло вечером 25 марта в Орле на улице Половецкой.

13-летняя девочка в Орле пострадала под колесами иномарки. Это дорожно-транспортное происшествие случилось вечером, 25 марта,в Орле на улице Половецкой в районе дома №1.

Во время аварии девочка шла через дорогу в неположенном месте, а водитель иномарки «Форд Фокус» ехал со стороны улицы Молдавской в сторону переулка Половецкого. Мужчина сбил девочку.

В результате аварии пешеход получила телесные повреждения и ее увезли в больницу на «Скорой».