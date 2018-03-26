Сегодня в Пензе произошла дорожная авария с участием большегруза и микроавтобуса.

Фура Volvo протаранила «Газель» в Пензе на ул. Совхозной. Информация об аварии появилась в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» .

По словам очевидцев, 26 марта на улице Совхозной столкнулись большегруз и микроавтобус. От соударения «Газель» вылетела на обочину дороги. есть механические повреждения.

Фура, стоящая на дороге, парализовала движение автомобилей.