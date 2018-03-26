Дорожно-транспортный инцидент со смертельным исходом произошел в субботу вечером на юге Курской области.

Пожилой водитель «семерки» разбился насмерть в Курской области. Эта страшная лобовая авария произошла 24 марта в 20:40 на автодороге М-2 «Крым» в Обоянском районе, близ села Нижнее Солотино.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что 78-летний водитель ВАЗ-2107 ехал в сторону Белгорода и при невыясненных обстоятельствах лоб в лоб врезался в фуру Internacional с полуприцепом.

Легковушка разбилась всмятку, а ее водитель погиб. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.