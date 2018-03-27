«Клон» Porsche Macan может добраться до российского рынка

В китайской компании Zotye рассматривают возможность начала продаж на российском рынке нового кроссовера Zotye SR9, который назвали 85-процентным клоном Porsche Macan.

О планах бренда вывести на рынок России этот автомобиль рассказали представители компании в общении с журналистами «Российской газеты».

В частности, было сказано, что модельный ряд Zotye в России расширится за счет четырех моделей, среди которых Zotye T300, T700, SR9 и T500, однако о сроках их выхода, ка и очередность пока не называют.

Что касается клона Porsche Macan, то на китайский рынок его уже обновленная версия поступила в продажу в ноябре прошлого года.

Стоимость модели в Китае составляет 108 тысяч юаней минимум или 3,5 миллиона рублей. На китайском рынке кроссовер пользуется хорошим спросом. Zotye SR9 2019 модельного года будет приводится в движение новым 1,8-литровым двигателем мощностью 177 лошадиных сил, который разработала компания Mitsubishi.

Также линейка двигателей по-прежнему представлена двухлитровым 190-сильным мотором. Среди трансмиссий производитель предложит пятискоростную механику или шестиступенчатый робот, которые будут работать только с переднеприводной системой.

В списке оборудования кроссовера будет электронный стояночный тормоз, информационно-развлекательная система с большим экраном, бесключевой доступ в салон, а также дверь багажника с электроприводом и другое.