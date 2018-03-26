«Заряженный» кроссовер Jaguar F-Pace SVR представят в Нью-Йорке

Компания Jaguar анонсировала презентацию «заряженной» версии своего кроссовера Jaguar F-Pace SVR. Согласно официальной информации, презентация кроссовера будет проходить 28 марта, когда начнет свою работу автосалон в Нью-Йорке.

По предварительным данным, в движение Jaguar F-Pace SVR будет приводится пятилитровым бензиновым двигателем V8, мощность которого составит 272 лошадиных сил.

С таким силовым агрегатом новинка сможет ускорится до первой сотни за четыре секунды, а с таким разгоном автомобиль может стать самым быстрым в своем классе. Предварительная стоимость новинки составит 49 075 долларов.