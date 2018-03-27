Президент Намибии принял парад на кабриолете УАЗ «Патриот»‍

В Намибии на параде посвященному Дню независимости страны засветились уникальные УАЗ «Патриот», которые специально были переделаны для этого случая.

Президент страны Хаге Гейнгоб 21 марта принял парад на модифицированных внедорожниках УАЗ «Патриот». Это автомобили с открытым верхом, в которые установлены специальные поручни и всего две двери вместо четырех.

Как удалось узнать журналистам, «Патриоты» еще получили специальную отделку салона из натуральной кожи. В автопарке правительства Намибии есть три парадных УАЗ «Патриот» и несколько российских пикапов.