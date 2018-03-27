В Намибии на параде посвященному Дню независимости страны засветились уникальные УАЗ «Патриот», которые специально были переделаны для этого случая.
Президент Намибии принял парад на кабриолете УАЗ «Патриот»
27.03.2018 02:50
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Президент страны Хаге Гейнгоб 21 марта принял парад на модифицированных внедорожниках УАЗ «Патриот». Это автомобили с открытым верхом, в которые установлены специальные поручни и всего две двери вместо четырех.
Как удалось узнать журналистам, «Патриоты» еще получили специальную отделку салона из натуральной кожи. В автопарке правительства Намибии есть три парадных УАЗ «Патриот» и несколько российских пикапов.
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