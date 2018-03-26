Аналитики из Автостат посчитали количество люксовых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2018 года. Оказалось, что в России числится 11,2 тысяч автомобилей Luxury-сегмента.

Доля автомобилей сегмента от всего автопарка страны составляет всего 0,03%, а в целом в России автопарк составляет 42.4 миллиона машин.

Третья часть из всех авто Luxury приходится на модели премиальной марки Bentley. Таких машин насчитали 3,8 тыс. единиц.

Вторыми по количеству в автопарке являются авто Mercedes-Maybach с показателем 2,5 тыс. штук и долей 22%.

Также в России насчитывается 1,3 тыс. авто Maserati, 1,1 тыс. Рolls-Royce, 727 Ferrari, 422 Aston Martin и 268 Lamborghini. Еще в автопарке числится менее тысячи штук Buick, MG, Lotus и Bugatti.

Лидерами среди городов, где больше всего зарегистрировано люксовых авто стали Москва, Петербург и Подмосковье. Среди нестоличных районов лидирует Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области.