Chevrolet рассекретила купе Corvette ZR1 с сумасшедшей динамикой

В интервью Corvette Blogger представитель компании Chevrolet раскрыл характеристики Corvette ZR1, которые ранее держались в строжайшем секрете.

Под капотом мощного дорожного Chevrolet Corvette ZR1 будет установлен 8-цилиндровый мотор мощностью 6,2-литра. Этот ДВС в паре с семиступенчатой механической коробкой и восьмиступенчатым «автоматом» сможет разонать купе до 96 км/ч за 2,85 секунды.

Четверть мили спорткар преодолеет за 10,6 секунды, а на ее финише максимальная скорость ZR1 составит 215 км/ч.

Для сравнения прежняя модификация Corvette разгонялась от 0 до 96 км/ч за 3,7 секунды. Новинка предлагается с карбоновым капотом, активной подвеской и двумя вариантами задних антикрыльев.