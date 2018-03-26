«Заряженный» Ranger Rover Sport SVR станет легче, быстрее и хардкорнее

«Заряженный» Range Rover Sport SVR может появится в более облегченной модификации, ведь над ним решили работать специалисты подразделения Special Vehicles Operation.

В Special Vehicles Operation намерены в Range Rover Sport SVR перенастроить шасси, причем планируется выполнить несколько настроек на выбор клиента, установить карбон-керамические тормозные механизмы и внести еще ряд доработок. Об этом сообщает Motoring со ссылкой на представителя Special Vehicles Operation.

Также для снижения массы в «заряженном» Range Rover Sport SVR уберут задний диван и установят каркас безопасности.

О моторе в модернизированном кроссовере Sport SVR не сообщается. В стандартной версии британского автомобиля устанавливается 575-сильный ДВС с крутящим моментом 700 Нм. С таким мотором кроссовер способен разгонятся от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды.