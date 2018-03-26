Назван ТОП-10 самых распространенных автомобилей в Москве

Российские аналитики из Автостат провели новое исследование и назвали ТОП-10 самых распространенных автомобилей в Москве по состоянию на 1 января этого года.

В столице России насчитывают 3,71 миллиона автомобилей. Среди общего количества 85% приходится на иномарки или 3,08 миллиона авто.

Соответственно на модели отечественных производителей приходится 17% или 0,63 миллиона машин. Самым распространенным автомобилем в Москве является Ford Focus, которого насчитали в количестве 89.4 тыс. единиц.

Второй самой распространенной моделью является Hyundai Solaris с показателем 84,9 тыс. ед. В тройке лидеров этого рейтинга оказался KIA Rio, которого насчитывается 70,7 тыс. штук.

Четвертое и пятое место в ТОП-10 занимают Skoda Octavia (68,2 тыс. ед.) и LADA 2107 (58,2 тыс. шт.).