Daimler и BYD выпустили в Китае новый электромобиль Denza 500

Два крупных концерна выводят на рынок совместно разработанную версию автомобиля Denza 500, которая собирается на предприятии Shenzhen Denza New Energy Automotive.

Новинка оснащена полностью электрической силовой установкой, а запас хода составит 500 км. Создавался электрокар на базе первого поколения Mercedes-Benz B-Class.

Габариты электромобиля составляют: 4 672/1850/1642 мм, а расстояние между осями будет 2 880 мм. В составе силовой установки предлагается один электромотор, мощность которого может быть 117 или 184 л.с.

На разгон автомобилю потребуется 14 и 10,5 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 км/ч.

В списке оборудования такого электрокара есть различные современные системы безопасности и функции. Его стоимость на китайском рынке составляет 298 800 юаней или 2,7 миллиона рублей.