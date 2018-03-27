Названы марки машин, владельцам которых чаще всего выписывают штрафы‍

Больше всего штрафов за год получают владельцы Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus, такие данные приводят специалисты проекта shtrafy-gibdd.ru.

Специалисты составили список самых часто штрафуемых марок автомобилей в РФ, и в первой пятерке оказались исключительно марки премиальных моделей.

Именно водители этих автомобилей чаще всего выезжают на встречку, не пропускают пешеходов и не пристегиваются.

В среднем на владельцев первой пятерки приходится от 5 до 11 штрафов за год. Вторая пятерка нарушителей владеет моделями марок Skoda, Ford, Jaguar Land Rover, Volvo.

На них в среднем выписывают 4 нарушения. В последней пятерке нарушителей числятся владельцы KIA, Skoda, Ford, Hyundai.

Эксперты отметили, что в списке нет отечественных моделей потому что, они преобладают в небольших городах, где практически нет камер.

Также специалисты посчитали для первой пятерки текущие штрафы, которые являются невысокими, и они не считаются сдерживающим фактором, чтобы вести себя на дороге без нарушений правил дорожного движения.

Для владельцев премиальных автомобилей российские штрафы «интуитивно воспринимаются как абонентская плата за вседозволенность на дороге».