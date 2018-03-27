Больше всего штрафов за год получают владельцы Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus, такие данные приводят специалисты проекта shtrafy-gibdd.ru.
Названы марки машин, владельцам которых чаще всего выписывают штрафы
Специалисты составили список самых часто штрафуемых марок автомобилей в РФ, и в первой пятерке оказались исключительно марки премиальных моделей.
Именно водители этих автомобилей чаще всего выезжают на встречку, не пропускают пешеходов и не пристегиваются.
В среднем на владельцев первой пятерки приходится от 5 до 11 штрафов за год. Вторая пятерка нарушителей владеет моделями марок Skoda, Ford, Jaguar Land Rover, Volvo.
На них в среднем выписывают 4 нарушения. В последней пятерке нарушителей числятся владельцы KIA, Skoda, Ford, Hyundai.
Эксперты отметили, что в списке нет отечественных моделей потому что, они преобладают в небольших городах, где практически нет камер.
Также специалисты посчитали для первой пятерки текущие штрафы, которые являются невысокими, и они не считаются сдерживающим фактором, чтобы вести себя на дороге без нарушений правил дорожного движения.
Для владельцев премиальных автомобилей российские штрафы «интуитивно воспринимаются как абонентская плата за вседозволенность на дороге».