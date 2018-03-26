Обслуживание автомобилей Volvo

Автомобили марки Вольво – необычайно красивые и в то же время надежные машины, пользующиеся заслуженной любовью у многих водителей. Но какими бы качественными они ни были, отсутствие должного ухода за новым авто может привести к тому, что оно сломается в самый неподходящий момент. Именно поэтому так важно не забывать своевременно выполнять техническое обслуживание Volvo в квалифицированном сервисе в полном соответствии с картой проведения ТО, следование которой позволит сохранять автомобиль в идеальном виде даже спустя многие годы после его покупки.

Ассортимент услуг

Специалисты сервисного центра предлагают своим клиентам широкий спектр работ, связанных с регулярным техническим обслуживанием и ремонтом машин этой марки. В данный перечень входят такие востребованные процедуры, как:

Замена моторного масла и смазок

Смена масляного, воздушного, топливного и других фильтров

Обновление тормозной жидкости

Проверка и замена приводных ремней

Проверка и замена свечей системы зажигания

Диагностика коробки передач и тормозной системы

Прочие работы, входящие в список ТО

Рекомендуется посещать автосервис Вольво на регулярной основе, через каждые несколько десятков тысяч километров пройденного пробега, а также при необходимости проведения внепланового ремонта.

Высокое качество

Техническое обслуживание автомобилей марки Volvo в проверенном сервисном центре с хорошей репутацией – это доступные цены, высокое качество результата, сжатые сроки исполнения, постоянная забота о клиентах. В процессе проведения работ, специалистами автомастерской используются тщательно отобранные запчасти и расходные материалы, в том числе оригинальные детали, поставляющиеся напрямую от производителя.

Современное оборудование

Квалифицированное проведение работ, связанных с техническим обслуживанием иномарок, невозможно представить без активного применения современного импортного диагностического оборудования, позволяющего производить все требуемые операции в полном соответствии с картой ТО для каждой из имеющихся на рынке актуальных моделей. Такая диагностика позволяет полностью избежать допущения возможных ошибок, благодаря чему каждый клиент получает за свои деньги действительно качественный результат.

Необходимо провести техническое обслуживание Volvo? Самое время обратиться за помощью к опытным профессионалам. Специалисты автосервиса проследят за тем, чтобы машина прослужила ее владельцу верой и правдой на протяжении многих лет, не доставляя ему проблем и неприятностей в дороге.