Площадь действующего центра 1500 кв.м., из них шоу-рум располагается на 350 кв.м. Еа этой площади дилер может расположить до 8 автомобилей. В дальнейшем планируется построить новый дилерский центр Toyota, который будет соответствовать современным стандартам марки.
Toyota в Барнауле открыла новый автосалон
26.03.2018 11:32
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Маркой Toyota в Барнауле начала торговать компания ГК «АлтайЕвроМоторс». Пока автомобили продают и обслуживают в действующем здании ГК.
Позже в Барнауле будет построен новый центр Toyota. Также весной в городе появится временное решение бренда Lexus.
Стоит отметить, что в Барнауле автомобили Toyota и Lexus продавала и обслуживала новосибирская компания ГК «СЛК-Моторс».
Но из-за сложной финансовой ситуации она не справилась с обязанностями перед клиентами. Японский автопроизводитель расторг договор с «СЛК-Моторс» еще в феврале 2016 года.
Сейчас новым представителем Toyota валяется ГК «АлтайЕвроМоторс», она также представляет марки Volkswagen, Audi и обслуживает автомобили Skoda.
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