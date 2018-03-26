Toyota в Барнауле открыла новый автосалон

Площадь действующего центра 1500 кв.м., из них шоу-рум располагается на 350 кв.м. Еа этой площади дилер может расположить до 8 автомобилей. В дальнейшем планируется построить новый дилерский центр Toyota, который будет соответствовать современным стандартам марки.

Маркой Toyota в Барнауле начала торговать компания ГК «АлтайЕвроМоторс». Пока автомобили продают и обслуживают в действующем здании ГК.

Позже в Барнауле будет построен новый центр Toyota. Также весной в городе появится временное решение бренда Lexus.

Стоит отметить, что в Барнауле автомобили Toyota и Lexus продавала и обслуживала новосибирская компания ГК «СЛК-Моторс».

Но из-за сложной финансовой ситуации она не справилась с обязанностями перед клиентами. Японский автопроизводитель расторг договор с «СЛК-Моторс» еще в феврале 2016 года.

Сейчас новым представителем Toyota валяется ГК «АлтайЕвроМоторс», она также представляет марки Volkswagen, Audi и обслуживает автомобили Skoda.