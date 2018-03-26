Пикап будет показан в виде концепта, но это будет практически предсерийная версия модели, которую должны запустить в производство в скором времени.
Volkswagen привезет в Нью-Йорк новый пикап на базе Volkswagen Teramont
26.03.2018 11:21
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Новый среднеразмерный пикап от Volkswagen должен стать на конвейерную линию в штате Теннесси. Публичный показ новинки намечен на 29 марта в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.
По данным Automotive News, новый пикап разработали на базе кроссовера Teramont, который на американском рынке продается под названием Atlas.
Других подробностей про пикап пока не сообщают. В России Volkswagen Teramont в России будет доступен по цене от 2 799 000 рублей, цены и комплектации на большой кроссовер портал «Твоё Авто» сообщал ранее.
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