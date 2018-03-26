Компания Haval начала продажи нового кроссовера Haval H4

На домашнем рынке стартовали продажи кроссовера Haval H4. Его презентация состоялась еще в прошлом году и теперь модель поступила в официальные дилерские центры марки.

Презентация новинки Haval H4 прошла в сентябре 2017 года. Модель как обычно представлена в двух версиях Red Label и «спортивной» Blue Label.

Последняя является более молодежной и в ней немного изменен внешний вид, но технически модификации идентичны.



Моторы для Haval H4 позаимствованы у старшей модели Haval H6. Для компактного кроссовера предусмотрены бензиновый 1,3 и 1,5-литровый турбомоторы мощностью 139 и 169 лошадиных сил. Трансмиссия для кроссовера только роботизированная с двойным сцеплением. Привод для новинки только передний.

Минимальная стоимость нового кроссовера 106 000 юаней, что в пересчете 957 000 рублей, а максимальная комплектация оценена в 118 800 юаней, что почти 1,1 млн рублей.

В списке оснащения «паркетника» значится панорамная крыша, круиз-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, автопарковщик и цифровая панель приборов.