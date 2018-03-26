Новое поколение Subaru Forester 2019 рассекретили на официальных фото

Уже через пару дней начнет работать автосалон в Нью-Йорке, где пройдет премьера нового поколение кроссовера Subaru Forester 2019 модельного года. Недавно в Сети были опубликованы скан копии с брошюры модели, правда эти изображения оказались не очень хорошего качества.

При этом сегодня в распоряжении японских автомобильных изданий оказались новые официальные изображения. Сейчас известно, что в основе Subaru Forester 2019 расположится платформа GP (Subaru Global Platform), на которой также построены такие модели как Ascent и Impreza.

Габариты автомобиля останутся прежними, а вот в экстерьере произойдут изменения, но при этом в целом автомобиль останется узнаваем.

Ожидается, что моторная гамма будет представлена двухлитровым двигателем с системой Mild Hybrid, где электромотор будет выступать в качестве стартер-генератора.

Также в линейке двигателем будет и 2,5-литровый 175-сильный двигатель FB25. По некоторым данным для модели в новом поколении не предложат турбированные агрегаты и механическую коробку передач.