Названа пятерка автомобилей до 200 тысяч рублей на вторичном рынке‍

Российские эксперты проанализировали вторичный рынок автомобилей и назвали ТОП-5 автомобилей до 200 тысяч рублей, которые можно приобрести вместо Lada.

Так, был подготовлен рейтинг автомобилей стоимостью до 200 тысяч рублей, в который вошли иномарки и на первое место определили подержанную Toyota Corolla в 100-м кузове с пробегом до 400 тысяч километров, причем отмечается, что большой пробег не будет проблемой, так как машина является надежной.

Вторым в списке оказался Honda Civic, причем эксперты рекомендуют покупать машину японской сборки и не советуют приобретать машину американского производства.

На третье место определили Audi 80 и Passat-B3. Эти машины назвали «неубиваемыми». На четвертом и пятом месте среди автомобилей, которые можно купить вместо Lada оказались Hyundai Acent и Ford Focus.

Источник: daily-motor.ru.