Пикап Mitsubishi L200 доступен в лизинг на специальных условиях

Компания «Каркаде» и японский автопроизводитель подготовили специальную лизинговую программу для приобретения пикапа Mitsubishi L200.

Полноприводную японскую модель можно будет оформить с минимальным пакетом документов и удорожанием 0%.

Как сообщается в пресс-релизе лизинговой компании «Каркаде», за счет льготных налогов и возвратов НДС Mitsubishi L200 может клиенту обойтись на 32% дешевле от его стоимости.

Для оформления лизинга от клиента нужно только два основных документа – паспорт и ИНН, сроки оформления договора до 2 рабочих дня.