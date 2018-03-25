Купе Bugatti Chiron Sport оценили в 3,26 миллиона долларов

Компания Bugatti представит новую версию Chiron с приставкой к названию Sport на автосалоне в Нью-Йорке. Европейский показ автомобиля проходил в рамках Женевского автосалона, а американская версия только готовится к дебюту.

Между тем, уже стала известна стоимость автомобиля для американских покупателей. Как сообщают зарубежные издания модель обойдётся по цене 3,26 миллиона долларов.

«Спортивная» версия в отличие от обычного Chiron стала легче и получила доработанное шасси.

Под капотом Bugatti Chiron Sport располагается двигатель W16, мощность которого составляет 1 500 л.с.

Продажи купе стартуют в США в конце года, а до этого времени модель будет доступна для заказа.