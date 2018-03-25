В Сети появились первые изображения новой Skoda Rapid

Уже в следующем году на рынке появится новое поколение Skoda Rapid. Модель является самой популярной среди авто марки, которая готовит смену поколений.

Между тем в Сети появились первые рендерные изображения автомобиля, которые подготовил зарубежный портал Auto Express.

По предварительным данным в основе новой Skoda Rapid будет платформа MQB, а после смены поколений модель будет предлагаться только в пятидверном исполнении.

Конкурентами Skoda Rapid называют VW Golf, Ford Focus, Seat Leon и Honda Civic. Ожидается, что силовая линейка будет представлена бензиновыми и дизельными моторами объёмом от 1,0 до 1,6 литра.

Есть вероятность, что у нового Skoda Rapid появится и так называемый «мягкий» гибрид.