В России назвали самые популярные подержанные автомобили KIA

Аналитики «АвтостатИнфо» провели новое исследование, по результатам которого назвали самые популярные подержанные автомобили KIA в России по итогам февраля.

Так, самым востребованным автомобилем марки KIA в России на вторичном рынке стал KIA Rio, который в прошлом месяце был продан в количестве 5 228 единиц, что на 27,5% больше.

Модель KIA cee’d, стала второй по популярности среди моделей марки на вторичке. Показатель продаж автомобиля составил 2 230 авто, что на 9% больше.

Третьим самым продаваемым автомобилем стал KIA Sportage, который приобрели в количестве 2 146 единиц, а этот оказалось на 16,8% больше.

Также на российском рынке подержанных авто было реализовано 1136 единиц KIA Cerato, 1116 экземпляров KIA Sorento, 1102 штуки KIA Spectra и 472 KIA Optima.

Всего же в феврале под брендом KIA было реализовано 14 718 автомобилей с пробегом, что на 14% больше.