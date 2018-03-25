Jeep начнет продажи нового пикапа Jeep Wrangler в апреле 2019 года‍

Грузовая версия Jeep Wrangler появится через год, такие данные приводит издание Automotive News со ссылкой на свои источники. Презентация этой модификации внедорожника пройдет в конце 2018 года, а его продажи запланированы на апрель 2019 года.

Напомним, что в конце 2017 года была представлена новая версия американского внедорожника Jeep Wrangler. Модель полностью построена с нуля и в ней появились новые моторы.

Пикап на базе нового Wrangler будут собирать в штате Огайо и в этой модели будет доступно полноценных четыре посадочных места. Предполагается, что под капотом пикапа установят те же моторы что и на классической версии Jeep Wrangler.

Напомним, моторная гамма нового Jeep Wrangler теперь состоит из бензинового четырехцилиндрового мотора объёмом 2,0 и V6 3,6-литрового ДВС, отдача которых 272 и 285 л.с. соответственно.